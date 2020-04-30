Когда все же ждать премьеру и старт продаж Google Pixel 4a

823

Еще с конца прошлого года в сети начала появляться информация о Google Pixel 4a. Предприимчивость инсайдеров привела к тому, что о новинке мы знаем практически все. Осталось только дождаться ее выхода. Но с премьерой Pixel 4a вышла заминка, а всему виной коронавирус.





Изначально предполагалось, что смартфон покажут на майской конференции Google I/O. Но из-за пандемии вирусной пневмонии она была отменена. Какой формат для анонса Google Pixel 4a выберет компания, неизвестно. Зато появилась ясность, когда новинка появится в продаже. По крайней мере в Европе.





Так, издание Caschys со ссылкой на внутренние документы Vodafone Germany заявило о том, что Google Pixel 4a появится в торговых точках этого немецкого сотового оператора 22 мая. Предполагается, что за неделю до старта продаж смартфона должна пройти его презентация, т.е. до 14 мая. Скорее всего, компания устроит онлайн-конференцию по этому поводу или разошлет пресс-релиз.





Напомним, что Google Pixel 4a станет ответом Apple на ее iPhone SE 2020 и его должны продавать по цене $399. Смартфон предлагает OLED‑экран диагональю 5,81 дюйма, чип Snapdragon 730, батарейку емкостью 3080 мАч, основную одиночную камеру на 12,2 Мп, 6 Гб оперативки и 64/128 Гб флеш-памяти.

Источник: androidpolice







