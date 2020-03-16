Когда ждать анонс Redmi K30 Pro

1251

Все еще непобедимый коронавирус не позволяет компаниям проводить публичные пресс-мероприятия. Но это не мешает смартфоностроителям устраивать премьеры новинок в режиме видеоконференции. Пришло время Redmi определиться с датой анонса Redmi K30 Pro. Компания все еще предпочитает не называть точных сроков проведения мероприятия, но ориентир, когда его ждать, дала.

Так, в одном из интервью вице-президент Xiaomi Ван Сяоянь заявил о том, что премьера Redmi K30 Pro будет предшествовать анонсу Huawei P40 Pro. Учитывая то, что новые флагманы Huawei дебютируют 26 марта, есть предположение, что презентация Redmi K30 Pro пройдет 24 марта в онлайн-формате.

Уже звучат прогнозы, что Redmi K30 Pro будет одним из самых дешевых смартфонов на рынке с Snapdragon 865. Если это предсказание сбудется, то без компромиссов в характеристиках ради удешевления стоимости продукта не обойдется.

Поделились инсайдеры подробностями о камере Redmi K30 Pro. Сообщается, что в качестве главного в тыльной камере будет выступать датчик Sony IMX686 на 64 Мп. Приятная новость —реализуют оптическую стабилизацию как в основном сенсоре, так и телеобъективе.

На уровне слухов есть сведения, что Redmi K30 Pro предложит 6,67-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, оперативную память стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.0. емкий аккумулятор и быструю 33-ваттную зарядку.

Источники: mydrivers, mydrivers