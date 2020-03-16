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Когда ждать анонс Redmi K30 Pro

16.03.2020 1251 2

Все еще непобедимый коронавирус не позволяет компаниям проводить публичные пресс-мероприятия. Но это не мешает смартфоностроителям устраивать премьеры новинок в режиме видеоконференции. Пришло время Redmi определиться с датой анонса Redmi K30 Pro. Компания все еще предпочитает не называть точных сроков проведения мероприятия, но ориентир, когда его ждать, дала.

 

Когда ждать анонс Redmi K30 Pro

 

Так, в одном из интервью вице-президент Xiaomi Ван Сяоянь заявил о том, что премьера Redmi K30 Pro будет предшествовать анонсу Huawei P40 Pro. Учитывая то, что новые флагманы Huawei дебютируют 26 марта, есть предположение, что презентация Redmi K30 Pro пройдет 24 марта в онлайн-формате.

Уже звучат прогнозы, что Redmi K30 Pro будет одним из самых дешевых смартфонов на рынке с Snapdragon 865. Если это предсказание сбудется, то без компромиссов в характеристиках ради удешевления стоимости продукта не обойдется.

 

Поделились инсайдеры подробностями о камере Redmi K30 Pro. Сообщается, что в качестве главного в тыльной камере будет выступать датчик Sony IMX686 на 64 Мп. Приятная новость —реализуют оптическую стабилизацию как в основном сенсоре, так и телеобъективе.

 

На уровне слухов есть сведения, что Redmi K30 Pro предложит 6,67-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, оперативную память стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.0. емкий аккумулятор и быструю 33-ваттную зарядку.

 

Источники: mydrivers, mydrivers

Redmi K30 Pro Redmi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Вы ждали?
Обыкновенная хня втридорога. Жуйте на здоровье
16.03.2020 11:21
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Сергей
Вынужден огорчить. Твое мнение полная хня и сделай милость, держи его при себе почаще. Потребитель свободен в выборе и как-то все сами определяться что им покупать. А ты береги себя от коронавируса, говорят он губит, прежде всего, ущербных, коим ты и являешься. Только трус прячется за ником Вы ждали и изрыгает желчь свою на просторах интернета
16.03.2020 11:35
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Когда ждать анонс Redmi K30 Pro