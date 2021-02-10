Компактный Mony Mist: для тех, кому мини Android-смартфон

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Mony Mist: маленький, но не удаленький и очень простой

В числе хотелок пользователей не раз звучали пожелания, чтобы производители выпускали компактны. Для них вышел iPhone 12 mini, но продажи оказались настолько низкими, что Apple пришлось свернуть его выпуск. Среди причин низкого спрос называли, прежде всего, высокую цену и слабую автономность. Ребята из стартапа Mony решили предложить свое компактное решение по низкой цене.

Был представлен смартфон Mony Mist, который весит всего 75 грамм и его габариты составили 89,5х45,5х11,5 мм. Небольшой размер обусловлен тем, что тут установили дисплей диагональю всего 3 дюйма. Это LCD-матрица разрешением 854х480 точек с соотношением сторон 16:9.

По железу здесь все более чем скромно: чип МТ6735, 3 Гб оперативки и 32 Гб постоянной памяти. Разочаровывает и аккумулятор — 1250 мАч. Селфи-модуль здесь от старичков разрешение 0,3 Мп. Чтобы пустить пыль в глаза на тыльной стороне установили основную камеру, имитирующую четыре датчика изображения. А по факту камера одна, и она на 13 Мп. Работать смартфон должен на ОС Android 9.

Ребята из издания GSMArena успели заполучить Mony Mist, чтобы протестировать его. Первое на что они обратили внимание — дизайн, который очень схож на iPhone 4. Создатели и не спорят с этим, они вдохновлялись творениями Стива Джобса и новинка дань уважения покойному основателю Apple.

В отличие от обещанной ОС Android 9, тестовый образец работает под управлением Android 6. Журналисты отметили, что Mony Mist удобно держать в руке и комфортно носить в кармане. Но когда речь заходит о работе с современными приложениями, то здесь смартфон быстро теряет свое обаяние — работать с ними на небольшом дисплее неудобно и сложно.

Поэтому Mony Mist подойдет лишь тем, кому нужен небольшой смартфон, прежде всего, для звонков. Его не страшно потерять, ведь стоит он всего $99. Но такая цена актуально при заказе его через платформу Kickstarter. До прилавков магазинов он доберется с ценником в $150.

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Источник: gsmarena