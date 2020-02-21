Компании-участники не получат компенсацию убытков из-за отмены MWC 2020

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Если бы не вмешательство коронавируса, то уже завтра в рамках выставки MWC 2020 началась бы череда премьер, а официально она распахнула бы свои двери в понедельник. Но из-за вспышки эпидемии мероприятие решено не проводить. Отмена выставки принесла убытки компаниям-участникам и самим организаторам.

Затраты каждой компании отличаются. Кто-то собирался развернуть большой стенд, печатал много рекламных материалов, оплатил перелет и забронировал гостиницы для своих сотрудников, а также перечислил взнос за участие в выставке. А кто-то планировал представить свои новинки за минимальный бюджет с привлечением минимальных ресурсов.

Но если суммировать затраты всех компаний, то финансовые потери огромные. Оставался открытым вопрос: является ли причина отмены MWC 2020 форс-мажором? В зависимости от того, как разрешился бы этот вопрос, компании могли рассчитывать на возмещение или же им придется списать потраченные средства как потерянные. Целый ряд участников отправили запрос касательно возврата средств.

Пришло сообщение, что ассоциация GSMA, которая организовывает выставку, не намерена возмещать потраченные средства и считает, что отмена мероприятия произошла из-за форс-мажорного обстоятельства. Она сослалась на пункт Стандартных условий проведения выставок, рекламы и спонсорства, который указывает на то, что организатор не несет ответственности перед компанией за какие-либо убытки, издержки, ущерб или расходы, понесенные в результате событий не зависящим от организатора. В числе таких форс-мажорных обстоятельств упомянуты болезни и эпидемии.

Источник: telecoms