Компания начала намекать на скорый выход Poco F2 (Pocophone F2)

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На прошлой неделе стало известно, что Poco избавился от статуса суббренда Xiaomi и продолжит свой путь на рынке как независимый бренд. В сети также начало появляться все больше информации о тех новинках, которые могут выйти под маркой Poco. Правда, когда они могут появиться на рынке, не было и намека.









Есть вероятность, что с анонсом своего нового или новых смартфонов компания затягивать не станет. Сегодня Poco опубликовала свой промо-ролик, созданный в стиле шпионского боевика. Есть упоминание о первом эпизоде и обещан «второй сезон». Похоже, что производитель намекает, на то, что история Poco продолжается, и грядет продолжение Poco F1.









Сопровождает ролик пост, в котором компания сообщает всем своим поклонникам хорошую новость, что «сезон 2 жив» и они готовы нанести удар. Но при этом нет никакой конкретики, какие новинки намерена выпустить Poco и когда стоит ждать их премьеру. На данном этапе производитель предпочитает подогревать интерес и давать инфоповоды, чтобы о нем говорили.





Есть предпосылки строить предположения, что под маркой Poco выйдет три смартфона. Один из них будет Poco X2, который вполне может оказаться переименованной версией Redmi K30. А еще стоит ждать премьеру Poco F2 Lite и Poco F2.









Источник: twitter.com







