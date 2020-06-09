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Компания назвала 7 ключевых фишек Xiaomi Mi Band 5

09.06.2020 251 3

На улице фанатов Xiaomi скоро состоится праздник. Пройдет он 11 июня и связан с анонсом фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 5, который вновь придет для того, чтобы стать хитом продаж. В компании продолжают придумывать новые решения и стараются подарить лучший опыт от использования носимого гаджета.

 

Компания назвала 7 ключевых фишек Xiaomi Mi Band 5 – фото 1


Чем привлекать пользователей хотят


Производитель не стал тянуть с оглашением главных нововведений и за два дня до анонса назвал семь основных фишек Xiaomi Mi Band 5:


  • увеличенный цветной OLED-дисплей (ожидается, что его диагональ составит 1,2 дюйма против 0,95 дюйма у Xiaomi Mi Band 4);
  • профессиональный датчик измерения частоты сердечных сокращений;
  • возможность управлять камерой при помощи фитнес-браслета;
  • мониторинг менструальных циклов;
  • поддержка 11 типов спортивных тренировок;
  • магнитное зарядное устройство;
  • модуль NFC.

 

Компания назвала 7 ключевых фишек Xiaomi Mi Band 5 – фото 2


Отметим приятное новшество — магнитную зарядку, которая позволит заряжать Xiaomi Mi Band 5, не отсоединяя капсулу и ремешок. Что касается NFC, то сама Xiaomi не конкретизирует, получит ли этот чип глобальная версия браслета. Есть слухи, что это все же случится, а также предложат поддержку Google Pay. Уповаем на то, чтобы эти предсказания сбылись. По инсайдерской информации, Xiaomi Mi Band 5 удостоится датчика измерения уровня крови в крови и будет поддерживать голосового ассистента Amazon Alexa.

 

Компания назвала 7 ключевых фишек Xiaomi Mi Band 5 – фото 3

 

Источник: gizmochina

Xiaomi Mi Band 5 Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Дмитрий Передерий 0
Измерение уровня крови в крови. Что? ))) Поправьте)
09.06.2020 15:00
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_DiFFerEnt_TyPes 0
ребят у меня 4 ка брать или нет?
09.06.2020 14:54
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Роман Шустов 0
Если NFC будет и ценник будет в районе 30-35 баксов, то думаю что точно нужно брать. Основные моменты по хар-м известны, осталось разобраться что с ценой и поддержкой nfc. ждем презу
09.06.2020 14:59
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Компания назвала 7 ключевых фишек Xiaomi Mi Band 5