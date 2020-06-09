Компания назвала 7 ключевых фишек Xiaomi Mi Band 5

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На улице фанатов Xiaomi скоро состоится праздник. Пройдет он 11 июня и связан с анонсом фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 5, который вновь придет для того, чтобы стать хитом продаж. В компании продолжают придумывать новые решения и стараются подарить лучший опыт от использования носимого гаджета.





Чем привлекать пользователей хотят





Производитель не стал тянуть с оглашением главных нововведений и за два дня до анонса назвал семь основных фишек Xiaomi Mi Band 5:





увеличенный цветной OLED-дисплей (ожидается, что его диагональ составит 1,2 дюйма против 0,95 дюйма у Xiaomi Mi Band 4);

профессиональный датчик измерения частоты сердечных сокращений;

возможность управлять камерой при помощи фитнес-браслета;

мониторинг менструальных циклов;

поддержка 11 типов спортивных тренировок;

магнитное зарядное устройство;

модуль NFC.





Отметим приятное новшество — магнитную зарядку, которая позволит заряжать Xiaomi Mi Band 5, не отсоединяя капсулу и ремешок. Что касается NFC, то сама Xiaomi не конкретизирует, получит ли этот чип глобальная версия браслета. Есть слухи, что это все же случится, а также предложат поддержку Google Pay. Уповаем на то, чтобы эти предсказания сбылись. По инсайдерской информации, Xiaomi Mi Band 5 удостоится датчика измерения уровня крови в крови и будет поддерживать голосового ассистента Amazon Alexa.





Источник: gizmochina