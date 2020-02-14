Компания обещает, что Oppo Find X2 будет выносливым флагманом

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Эпидемия коронавируса сорвала проведение MWC 2020, лишив производителей площадки, позволяющей максимально громко заявить о своих новинках. Теперь им придется организовывать отдельные мероприятия и Oppo в числе первых сообщила, что релиз флагмана Find X2 состоится в марте.





Оставшиеся время до релиза решено использовать для того, чтобы подогревать интерес публики к новинке. В частности, акцент был сделан на автономности Oppo Find X2.





Сегодня вице-президент Oppo опубликовал скриншоты, как доказательство того, что будущая новинка должна отличаться продолжительным временем работы. После 4,5 часа работы Oppo Find X2 потерял 19% заряда. И это при условии, что смартфон работал в сетях 5G и автоматический режим яркости экрана был отключен.





Сам дисплей был настроен на разрешение QHD+ с частотой обновления 120 Гц и на его работу пришлось около 2-х часов из 4,5 часа. Не забыл вице-президент подчеркнуть, что прошивка на смартфоне стоит еще «сырая», это не стабильная версия.





Напомним, что Oppo Find X2 должен быть полноэкранным мобильником с OLED-дисплеем и аппаратной платформой Snapdragon 865. Обещают до 12 Гб оперативной памяти и поддержку фирменной технологии быстрой зарядки на 65 Вт.





Источник: news.mydrivers.com







