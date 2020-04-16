Компания определилась с датой анонса серии Huawei Nova 7

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Линейка Nova в модельном ряду Huawei находится на стыке премиального и среднего уровня сегментов. Она начала свой путь на рынок с 2016 года и за неполные три года компания умудрилась выпустить уже шесть поколений устройств. С момента появления «шестерок» прошло только четыре месяца, а Huawei готова выкатить новое обновление.

Сегодня утром глава мобильного подразделения компании Ричард Ю на своей странице в сети Weibo опубликовал пост, в котором известил поклонников, что 23 апреля они намерены представить серию Huawei Nova 7. Интересно то, что центральная модель семейства позиционируется как альтернатива iPhone SE второго поколения и, естественно, китайская модель будет превосходить «яблочный» аппарат по многим параметрам.

Компания обещает, что с камерой Nova 7 пользователь всегда будет «в фокусе». Похоже, что в камере сделают акцент на масштабировании, поэтому не исключено, что новинка получит телеобъектив для 5-кратного оптического зума. А еще Nova 7 должен удостоится нового чипа Kirin 985, который вчера дебютировал в Honor 30. Первые результаты бенчмарков говорят в пользу того, что в плане производительности новый процессор уступает предшественнику Kirin 980.

По предварительным данным, новая седьмая серия будет включать в себя минимум три модели: Nova 7, Nova 7 Pro и Nova 7 SE. «Прошка» должна щеголять изогнутой OLED-матрицей и чипом Kirin 990.

Источник: mydrivers