Компания пригласила на премьеру Huawei Enjoy Z

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На наших глазах разворачивается силовой вариант расправы над Huawei, который активно претворяет в жизнь США. Компания вступает в еще более сложный для себя период, но сдаваться не намерена. Она продолжит выпуск смартфонов и хочет быть в авангарде волны 5G-смартфонов.

После выпуска флагманских устройств с поддержкой сетей пятого поколения, Huawei принялась за средний сегмент и готовится представить Enjoy Z. Его премьера состоится 24 мая и это будет самый доступный смартфон компании с поддержкой сетей 5G.

На данный момент нет сведений о характеристиках Huawei Enjoy Z. Есть лишь предположения, что он получит большой тонкорамочный дисплей разрешением FullHD+. Что касается аппаратной части, то здесь есть предсказания, что стоит ждать чип Kirin 820, который обладает восемью процессорными ядрами с пиковой частотой 2,36 ГГц, встроенным 5G-модемом и видеоускорителем Mali-G57 MP6.

Хотя есть те, кто утверждает, что среднего уровня чип Kirin не стоит ждать от представителя бюджетной серии Enjoy. Они склонны строить прогнозы, что «сердцем» Huawei Enjoy Z станет Dimensity 800.

Предшествовать анонсу Enjoy Z будет премьера Honor 10X и Honor 10X, которая пройдет 20 мая. По предварительной информации, Honor 10X получит чип Kirin 820, IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, до 8 Гб оперативки и флеш-накопитель вместимостью до 256 Гб. Он должен предложить аккумулятор емкостью 4300 мАч, фронталку на 16 Мп и тройную камеру 40 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Источник: gizmochina