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Компания работает над Meizu 17th Plus

14.02.2020 2199 5

С анонсом семейств Samsung Galaxy S20 и Xiaomi Mi 10 закончилась вся эта карусель слухов и утечек вокруг этих устройств. Теперь на новостном горизонте появляются другие смартфоны, релиз которых ожидается в будущем.

 

Компания работает над Meizu 17th Plus – фото 1


Одной из любопытных новинок должен стать флагман Meizu 17. Будет интересно взглянуть, какими характеристиками его наделят и самое главное — что там будет с ценой.

 

Компания работает над Meizu 17th Plus – фото 2


Сегодня пришло сообщение, что компания останется верна традиции выпускать одновременно два флагмана и помимо базового варианта покажет его Plus-версию. Поговаривают, что именоваться новинка будет Meizu 17th Plus и в ее основе будет лежать аппаратная платформа Snapdragon 865. Смартфон должен получить флеш-накопитель минимум на 64 Гб и тройную основную камеру на 100 Мп + 20 Мп + 20 Мп. 


По слухам, Meizu 17 должен предложить AMOLED‑дисплей с частотой обновления 90 Гц. Он точно будет базироваться на Snapdragon 865 и станет первым 5G-смартфоном компании. Ранее Meizu амбициозно заявляла, что новинка будет первой на рынке с новой платформой от Qualcomm. Но уже абсолютно очевидно, что это обещание она не сдержит.


Источник: phone.cnmo.com



 

Meizu 17th Plus Meizu
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
Олег
Ты же говорил нах*й мейзу, последний раз, последний обзор, бла-бла-бла
14.02.2020 17:34
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Максим
А что кто-то уже говорит, что возьмет на обзор? Или это обзор? К чему претензии неуместные? Или так попи...ть захотелось?
14.02.2020 17:57
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Andrew
Покупать Мейзу - себя не уважать. Ибо систему они не обновляют от слова совсем.
14.02.2020 16:21
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hdhfhcgc jfhV
Andrew, Пользуюсь китайской версией меищу 15 лайт.Не обновлял вообще.Работает превосходно.Игры конечно не все тянет ,но это уже не софт
14.02.2020 16:56
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Hryhorian Mykhaylo
Andrew, между прочим существует куча кастомов для Мейзу, и вообще классные смартфоны, несмотря на "любовь" к МТК.
14.02.2020 17:02
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Компания работает над Meizu 17th Plus