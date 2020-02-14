Компания работает над Meizu 17th Plus

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С анонсом семейств Samsung Galaxy S20 и Xiaomi Mi 10 закончилась вся эта карусель слухов и утечек вокруг этих устройств. Теперь на новостном горизонте появляются другие смартфоны, релиз которых ожидается в будущем.





Одной из любопытных новинок должен стать флагман Meizu 17. Будет интересно взглянуть, какими характеристиками его наделят и самое главное — что там будет с ценой.









Сегодня пришло сообщение, что компания останется верна традиции выпускать одновременно два флагмана и помимо базового варианта покажет его Plus-версию. Поговаривают, что именоваться новинка будет Meizu 17th Plus и в ее основе будет лежать аппаратная платформа Snapdragon 865. Смартфон должен получить флеш-накопитель минимум на 64 Гб и тройную основную камеру на 100 Мп + 20 Мп + 20 Мп.





По слухам, Meizu 17 должен предложить AMOLED‑дисплей с частотой обновления 90 Гц. Он точно будет базироваться на Snapdragon 865 и станет первым 5G-смартфоном компании. Ранее Meizu амбициозно заявляла, что новинка будет первой на рынке с новой платформой от Qualcomm. Но уже абсолютно очевидно, что это обещание она не сдержит.





Источник: phone.cnmo.com







