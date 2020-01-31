Компания сделала шаг к появлению беспроводной зарядки в OnePlus 8 Pro

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Поддержкой беспроводной зарядки сегодня мало кого удивишь. Эта технология стала уже обыденной во многих флагманах, но не в случае с устройствами OnePlus. До сегодняшнего дня компания не наделила поддержкой беспроводной зарядки ни один из своих смартфонов.





Ранее производитель заявлял, что для зарядки без кабеля еще не пришло время. А все по причине недостаточной скорости. Но, кажется, компания изменила свое мнение и в одном из своих будущих флагманов добавит поддержку беспроводной зарядки. Первопроходцем должен стать OnePlus 8 Pro и первым об этом рассказал один из инсайдеров.









Косвенно подтверждает эту информацию тот факт, что компания стала членом Wireless Power Consortium, которая продвигает стандарт Qi на рынке. Участниками этого консорциума являются многие смартфоностроители, среди которых Apple, Samsung, Huawei, Sony, Google, LG и прочие компании.

Безусловно, новым продуктом с поддержкой беспроводной зарядки могут быть беспроводные наушники или, например, смарт-часы, которые копания решится выпустить. Но, скорее всего, шаг навстречу беспроводной зарядки сделали именно ради смартфонов.





Источник: phonearena.com







