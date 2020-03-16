Компания сворачивает продажи Xiaomi Mi Mote 10. Чем продиктован скорый уход?

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Если вы хотели, но до настоящего времени так и не приобрели Xiaomi Mi Note 10 (Xiaomi CC9 Pro), то пеняйте на себя. Китайская компания прекращает продажи этой модели. Причина — наступает эра 5G и теперь в приоритетах компании модели с поддержкой нового стандарта связи. Сети пятого поколения стали реальностью и глупо сопротивляться этой технологии.

С таким заявлением на своей странице в Weibo выступил вице-президент Xiaomi и глава Redmi Лю Вейбинг. По его словам, в ближайшее время компания свернет продажи всех 4G-смартфонов с ценником свыше $285, среди которых и Xiaomi CC9 Pro. Как скоро компания намерена «очистить» ряды, топ-менеджер компании не стал уточнять. Как и не последовало от него какой-то конкретики в части того, какие модели и когда придут на освободившиеся места.

Напомним, что Xiaomi Mi Note 10 (Xiaomi CC9 Pro) был представлен в начале ноября прошлого года. Новинка оказалась во главе пелотона в гонке мегапикселей, предложив рекордный датчик на 108 Мп. Со своей стороны, эксперты DxOMark сразу же отдали первую строчку своего рейтинга этому смартфону. Помимо нацеленности на качественные фото, производитель не забыл предложить и сбалансированную начинку в аппарате.

Ряд аналитиков предполагают, что судьбу Xiaomi Mi Note 10 предрешило не желание компании быть в авангарде продвижения технологии 5G на рынок. Производитель попросту избавляется от сильного конкурента, который по своим фотовозможностям не уступает флагманам Xiaomi Mi 10.

Источник: ithome



