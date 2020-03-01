Концепт Nokia 9.2 PureView

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Последний флагман Nokia — странное устройство. Главным «чудачеством» в Nokia 9 PureView стала основная камера из пяти модулей. Качество снимков стало разочарованием для перфекционистов и, возможно, в следующем флагмане компания отказалась от идеи наращивать количество датчиков, и их размещение будет более традиционным.

Так, известный поставщик утечек Бен Гескин опубликовал рендер, демонстрирующий его видение будущего флагмана Nokia. Таким он представляет Nokia 9.2 PureView. Напомним, что еще осенью прошлого года ждали появление Nokia 9.1 PureView, который станет преемником «девятки». Но смартфон до сих пор не готов и поговаривают, что работы над ним остановили и принялись за создание Nokia 9.2 PureView.

В представлении источника, новинка предложит дисплей с тонкими боковыми рамками и небольшим подбородком. Обращает на себя внимание отсутствие выреза под фронтальную камеру, а это может означать, что ее отправили в выдвижной блок. Хотя в сети уже мелькали слухи, что инженеры HMD Global тестируют подэкранный селфи-модуль.

На тыльной стороне видна многомодульная основная камера, выполненная в виде блока круглой формы. В ее состав вошли четыре датчика изображения, а светодиодная вспышка вынесена за пределы блока.

Ожидается, что Nokia 9.2 PureView оснастят чипом Snapdragon 865, операционной системой Android 10, аккумулятором емкостью 4500 мАч, 8 Гб оперативки, флеш-модулем на 128 Гб, модулем NFC и POLED-дисплеем разрешением 2560х1440 пикселей. Для селфи предложат камеру на 24 Мп, а основная камера получит датчики на 13 Мп с оптикой Zeiss.

Источник: twitter