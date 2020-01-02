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Концепт новых беспроводных наушников OnePlus Bullets Wirelles

02.01.2020 2190 1

За последние пару лет беспроводные наушники обрели огромную популярность и надо признать, что во многом благодаря AirPods от Apple. Сейчас уже практически каждый производитель смартфонов считает своим долгом выпустить такую гарнитуру. Компания OnePlus не исключение.

 

Концепт новых беспроводных наушников OnePlus Bullets Wirelles – фото 1

 

Не так давно инсайдеры сообщили о том, что производитель готовит первые свои TWS-наушники, которые позволят «наслаждаться музыкой без проводов». Сама OnePlus никак не комментирует эти слухи, а вот энтузиасты уже принялись фантазировать на тему того, какими они могут быть.

 

На странице OnePlus Club в Twitter появились концептуальные изображения, демонстрирующие то, какой дизайн могут получить OnePlus Bullets Wirelles 3. Пользователям предложили высказаться, нравится им такое исполнение наушников или нет. Главное достоинство этого концепта — гарнитура абсолютно не похожа на Apple AirPods, дизайн которых так активно копируют прочие производители.

 

Концепт новых беспроводных наушников OnePlus Bullets Wirelles – фото 2

 

Но это лишь концепт, а как на самом деле будут выглядеть OnePlus Bullets Wirelles 3, сведений нет. Ожидается, что одной из особенностей гарнитуры станет поддержка технологии активного шумоподавления. Наушники должны подключаться через Bluetooth 5.0 и можно рассчитывать на поддержку быстрой зарядки.

 

Источники: twitter, cnmo

OnePlus Bullets Wirelles OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Дмитрий Котов
Целиком и полностью дурацкий и не работоспособный концепт.
02.01.2020 12:51
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Концепт новых беспроводных наушников OnePlus Bullets Wirelles