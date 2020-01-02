Концепт новых беспроводных наушников OnePlus Bullets Wirelles

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За последние пару лет беспроводные наушники обрели огромную популярность и надо признать, что во многом благодаря AirPods от Apple. Сейчас уже практически каждый производитель смартфонов считает своим долгом выпустить такую гарнитуру. Компания OnePlus не исключение.

Не так давно инсайдеры сообщили о том, что производитель готовит первые свои TWS-наушники, которые позволят «наслаждаться музыкой без проводов». Сама OnePlus никак не комментирует эти слухи, а вот энтузиасты уже принялись фантазировать на тему того, какими они могут быть.

На странице OnePlus Club в Twitter появились концептуальные изображения, демонстрирующие то, какой дизайн могут получить OnePlus Bullets Wirelles 3. Пользователям предложили высказаться, нравится им такое исполнение наушников или нет. Главное достоинство этого концепта — гарнитура абсолютно не похожа на Apple AirPods, дизайн которых так активно копируют прочие производители.

Но это лишь концепт, а как на самом деле будут выглядеть OnePlus Bullets Wirelles 3, сведений нет. Ожидается, что одной из особенностей гарнитуры станет поддержка технологии активного шумоподавления. Наушники должны подключаться через Bluetooth 5.0 и можно рассчитывать на поддержку быстрой зарядки.

Источники: twitter, cnmo