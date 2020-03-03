Концепт Redmi Note 9 Pro: «дырка» в дисплее и квадрокамера

3514

На следующей неделе состоится премьера серии Redmi Note 9. Судя по тизерной картинке производителя, одной из фишек смартфонов должна стать квадрокамера на тыльной стороне. Это подтолкнуло концептоделов к тому, чтобы визуализировать то, как может выглядеть один из новичков.





В понимании Вениамина Гескина, Redmi Note 9 Pro должен предложить тонкорамочный дисплей с небольшим отверстием круглой формы для селфи-камеры. И, похоже, что это может быть OLED-панель, куда встроят и дактилоскопический датчик. На тыльной же стороне установят квадратную камеру с четырьмя датчиками изображения на манер той, которую предложил Huawei Mate 20.









Аналогичный дизайн задней панели Pro-версии представил себе @ 9TechEleven, опубликовавший соответствующее изображение смартфона.

По предварительной информации, Redmi Note 9 должен предложить чип Dimensity 800, а Pro-версия сможет похвастаться чипом Snapdragon 720. Оба смартфона получат аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку. Напомним, что премьера устройств состоится 12 марта.





Источник: news.mydrivers.com







