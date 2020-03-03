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Концепт Redmi Note 9 Pro: «дырка» в дисплее и квадрокамера

03.03.2020 3514 4

На следующей неделе состоится премьера серии Redmi Note 9. Судя по тизерной картинке производителя, одной из фишек смартфонов должна стать квадрокамера на тыльной стороне. Это подтолкнуло концептоделов к тому, чтобы визуализировать то, как может выглядеть один из новичков.

 

Концепт Redmi Note 9 Pro: «дырка» в дисплее и квадрокамера – фото 1


В понимании Вениамина Гескина, Redmi Note 9 Pro должен предложить тонкорамочный дисплей с небольшим отверстием круглой формы для селфи-камеры. И, похоже, что это может быть OLED-панель, куда встроят и дактилоскопический датчик. На тыльной же стороне установят квадратную камеру с четырьмя датчиками изображения на манер той, которую предложил Huawei Mate 20.

 

Концепт Redmi Note 9 Pro: «дырка» в дисплее и квадрокамера – фото 2


Аналогичный дизайн задней панели Pro-версии представил себе @ 9TechEleven, опубликовавший соответствующее изображение смартфона.

По предварительной информации, Redmi Note 9 должен предложить чип Dimensity 800, а Pro-версия сможет похвастаться чипом Snapdragon 720. Оба смартфона получат аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку. Напомним, что премьера устройств состоится 12 марта.


Источник: news.mydrivers.com



Redmi Note 9 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
b584265@meta.ua
Сканер под экраном, то так - сиськами потрясти(вроде красиво но без пользы) будем надеяться, что на боковушку влепят
03.03.2020 13:35
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Антоха
Если там не будет торчать камера на 28км от крышки, то телефон будет бомбой.))
Ну серьёзно, надоели уже эти камеры торчащие из телефона. Давайте лучше 1-2 камеры, но чтоб хорошие не торчали!
03.03.2020 13:18
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Саша Волошин
размер тоже 6.7 дюйма?
03.03.2020 12:59
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Dima Aggro
С боку может быть сканер
03.03.2020 11:37
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Концепт Redmi Note 9 Pro: «дырка» в дисплее и квадрокамера