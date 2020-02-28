Концептуальный Vivo Apex 2020: взгляд в будущее и новый виток гонки «вооружений»

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Сегодня в Китае состоялась премьера Vivo Apex 2020. Это третье поколение линейки концептуальных смартфонов, которое «объединяет в себе многие передовые технологии, опирается на проницательное понимание потребностей пользователей и олицетворяет дальновидный подход к развитию мобильных устройств». Звучит амбициозно и компания явно рассчитывает на большой хайп вокруг новинки. Смотрим, что же такого впечатляющего приготовил производитель.





Сверхзагнутый дисплей и подэкранная камера





В Vivo Apex 2020 установили 6,45-дюймовый OLED-дисплей «все в одном» и его фишка закругленные боковые края под углом 120 градусов. Чтобы добиться полноэкранности, привычного разговорного динамика тут нет, а звук передается посредством вибраций матрицы, благодаря технологии третьего поколения Screen SoundCasting.









Но все же главная фишка устройства — фронтальная камера на 16 Мп, которая отправлена под экран. Производитель заявляет, что ему удалось достигнуть приемлемого уровня прозрачности дисплея в области селфи-камеры, а отдельные огрехи исправляются программно. Примеры снимков не приводятся, поэтому нет возможности проверить это заявление.









Суперкамера





Корпус Vivo Apex 2020 лишен механических клавиш и на тыльной стороне установили круглый блок основной камеры. Главный датчик на 48 Мп и помогает ему перископ с «непрерывным» 5-7,5-кратным оптическим зумом. Зум-объектив получил комбинацию объективов из 4-х групп: две из них подвижные, а парочка — неподвижных.









Благодаря тому, что вся конструкция модуля имеет толщину всего 6,2 мм, это позволяет устанавливать его в тонких смартфонах. Кроме того, заявлен микрокарданный стабилизатор, который вдвое эффективные обычного оптического стабилизатора.









Что еще





К числу фишек производитель причисляет ультрабыструю 60-ваттную беспроводную зарядку, которая позволяет за 20 минут полностью зарядить от 0 до 100% батарейку емкостью 2000 мАч.









Базируется Vivo Apex 2020 на Snapdragon 865 и есть модем Snapdragon X55, обеспечивающий работу устройства в сетях пятого поколения. Весит смартфон всего 169 грамм и его габариты составили 157,25х66,2х8,8 мм.









Vivo Apex 2020 — лишь полигон для демонстрации последних достижений, игра «мускулами». В серию он не выйдет, и его судьба быть концептом. Возможно, какие-то из наработок найдут свое воплощение в будущих смартфонах компании, включая Vivo Nex 4.





Источник: news.mydrivers.com







