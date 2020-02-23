Концепты Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro: совсем не в духе смартфонов Xiaomi

2315

Когда стоит ждать анонс Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro, неизвестно. Но это не мешает энтузиастам представлять, какими могут быть новинки, создавая на основе редких утечек концепты. На этот раз отличились два дизайнера, которые представили, какими могут быть оба смартфона. И надо сказать, что «видение» у них диаметрально разное, а экстерьер позаимствован у аппаратов от прочих производителей.

Так, сетевой информатор TheLeaks на своей странице в Twitter опубликовал изображение Redmi Note 9 в стиле а-ля Huawei Mate 20. Такие ассоциации вызывает оформление основной камеры с четырьмя датчиками изображения. Обращает на себя внимание отсутствие сканера отпечатков пальцев на задней панели.

Другой источник предложил взглянуть на Redmi Note 9 Pro и, судя по изображениям, при его создании вдохновлялись дизайном смартфонов Samsung. От нынешних флагманов тут круглое отверстие под фронталку по центру верхней части дисплея, а от прошлогодних топовых устройств — горизонтальная многомодульная камера.

Информатор с ником @Boby25846908 поделился своими сведениями о характеристиках устройств. Так, по его данным Redmi Note 9 должны оснастить чипом Snapdragon 720, 3/4/6 Гб оперативной памяти, флеш-модулем на 32/64/128 Гб, дисплеем разрешением FullHD+ и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Основная камера предложит модули на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Что касается Redmi Note 9 Pro, то источник указывает на наличие чипа Dimensity 1000, батарейки на 5000 мАч и квадрокамерой на 64 Мп (Sony IMX686) + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Источники: twitter, twitter, slashleaks