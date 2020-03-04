Конференция Google I/O отменена. Всему виной коронавирус

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Коронавирус уже стал причиной отмены нескольких знаковых событий в мире технологий, включая выставку MWC 2020. Учитывая то, что вирус продолжает шествовать по планете, логичным было предложить, что будут еще мероприятия, от проведения которых откажутся. Так и случилось. Google приняла решение отменить ежегодную конференцию для разработчиков Google I/O, которая должна была состояться в мае.





Поисковый гигант заявил о том, что отменяет мероприятия при большом скоплении людей, но рассматривает возможность провести несколько видеоконференций. Google обещает компенсировать до 13 марта стоимость входных билетов всем, кто успел их уже приобрести. Кроме того, им предоставят возможность купить билеты на Google I/O 2021. Компания также заявила о том, что введен запрет на международные поездки своих сотрудников.





Уже стало традицией, что в рамках Google I/O проводят анонс новой версии Android, устраивают премьеры обновленных сервисов и показывают какие-то «железные» новинки». Так, в этом году в режиме офлайн должны были презентовать Android 11 и «бюджетный» Google Pixel 4a. От намеченных премьер компания не откажется, но их презентация пройдет в режиме онлайн.





Google I/O может стать не последним мероприятием, которое отменили на фоне вспышки коронавируса. Под вопросом остается проведение мартовской презентации Apple, на которой должны показать iPhone 9 или iPhone SE 2. Не станет сюрпризом и отмена конференций для разработчиков Microsoft Build 2020 и Apple WWDC.





Источник: gizmochina.com