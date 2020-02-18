Коронавирус может стать подарком для Samsung

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Начало нынешнего года запомнится вспышкой эпидемии коронавируса, о которой говорят повсюду и много. Этому вирусу удалось оказать негативное влияние на мировую индустрию, включая технологический сектор. Чтобы сдержать распространение коронавируса в Китае, правительство этой страны приостанавливала работу заводов Foxconn и прочих фабрик.





Apple уже сообщила о том негативном влиянии, которое оказывает на нее вспышка пневмонии в Поднебесной. Но есть компании, которые не только не пострадают в нынешней ситуации, но даже выиграют. И это Samsung.









Южнокорейский гигант оказался в более выигрышном положении, чем та же Apple, а все потому, что в свое время сделал ставку на размещение производственных мощностей во Вьетнаме. Почти половина смартфонов Samsung сходят с конвейеров фабрик во Вьетнаме и на данный момент коронавирус не добрался до этой страны.





Кроме того, доля смартфонов Samsung в Китае ничтожна мала и этот регион не является тем, который делает продажи компании. После того, как доля гиганта в Поднебесной достигла отметки в 1%, были закрыты две его фабрики в этой стране и количество магазинов сведено до минимума. В этой ситуации коронавирус может стать настоящим подарком для Samsung, и она только выиграет от проблем конкурентов из-за эпидемии вируса.





Источник: reuters.com







