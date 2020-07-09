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Коронавирус не помеха для чипмейкеров зарабатывать еще больше

09.07.2020 397 0

Пандемия COVID-19 ударила и отразилась на работе многих компаний, заставила их пересмотреть подход к рынку. Мы наблюдаем падение продаж смартфонов, но это никак не отразилось на сегменте мобильных процессоров. Он продолжает процветать и наращивать доходность.

 

Коронавирус не помеха для чипмейкеров зарабатывать еще больше – фото 1

 

Объем и лидеры

 

Аналитики Strategy Analytics проанализировали рынок процессоров приложений (Applications Processor) за первые три месяца нынешнего года и пришли к выводу, что выручка от производства чипов выросла на 6%, достигнув отметки $4,7 млрд. Предсказуемо, крупнейшим игроком является Qualcomm, которому удалось отхватить 40% всей выручки. Неплохо заработать удалось и «дочке» Huawei — HiSilicon. На ее долю пришлось 20% всего объема доходов. Бронза досталась Apple с результатом 15%.

 

Коронавирус не помеха для чипмейкеров зарабатывать еще больше – фото 2

 

В итоге три компании поделили между собой 75% выручки всего рынка процессоров приложений. В пятерку крупнейших чипмейкеров также попали Samsung и MediaTek, но какой объем выручи пришелся на них, не сообщается.

 

Почему доходность растет

 

Среди причин роста рынка мобильных процессоров приложений, аналитики называют рост спроса на продукты с поддержкой 5G. Доля таких устройств растет и чипы, работающие в сетях пятого поколения, стоят дороже процессоров только с поддержкой 4G. Приличная стоимость 5G-процессоров и позволяет чипмейкерам наращивать выручку на фоне снижения поставок SoC в количественном выражении.

 

Источник: businesswire

Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.07.2020

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Коронавирус не помеха для чипмейкеров зарабатывать еще больше