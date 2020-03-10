Коронавирус не пройдет: Apple разрешила дезинфицировать iPhone

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Коронавирус остается главным инфоповодом для ежедневных новостей. А еще вирус сеет панику и страх: бродит миф, что инфицирование коронавирусом равно смертельному приговору, а Интернет пестрит инструкциями о профилактике заболевания. На этом фоне появились также рекомендации по дезинфекции смартфонов. В числе тех, кто рекомендует обрабатывать мобильные устройства, оказалась и Apple.









Стоит сказать, что ранее «яблочная» компания была в числе противников проводить чистку корпуса смартфонов с применением химических веществ, которые могут нанести вред устройству. Но эпидемия коронавируса заставила ее пересмотреть свои взгляды и выпустить рекомендации по обработке смартфонов, которые можно найти в разделе поддержки на официальном сайте компании.





Для дезинфекции iPhone компания рекомендует использовать салфетки, смоченные раствором 70% изопропилового спирта, или дезинфицирующие салфетки Clorox. Для очистки смартфона необходимо протереть его дисплей, камеру и корпус. А вот области с месторасположением динамика, микрофона и прочих разъемов лучше обходить, чтобы влага не проникла внутрь. Такие манипуляции должны помочь не только убить вирус на поверхности смартфона, но и убрать загрязнения.









Можно обработать и чехлы, но только пластиковые и силиконовые. А вот кожаные аксессуары не стоит подвергать такой экзекуции, ведь это может привести к изменению структуры или цвета.





Поможет ли такая процедура снизить риск инфицирования коронавирусом? Точных исследований нет, но она точно не будет лишней. Есть предположения, что на поверхности из пластика или стекла вирус может жить от пары часов до 9 дней.





Источник: macrumors.com







