Коронавирус оставил Google Chrome без обновлений. Временно

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Вспышка коронавируса стала серьезным вызовом для всего человечества. Несмотря на беспрецедентные карантинные меры в Китае, COVID-19 смог покинуть пределы Поднебесной и теперь уже Европа в эпицентре пандемии. Социальное дистанцирование — отказ от посещения мест с большим скоплением людей и уменьшение контактов между людьми — наиболее эффективный метод борьбы с инфекцией.

В итоге мы наблюдаем повсеместную изоляцию людей и введение карантина. Нахождение людей в офисах и на рабочих местах сводится к минимуму. Изоляция обещает быть продолжительной, займет несколько недель. Немало тех, кто отныне трудится удаленно и работает дома. Не исключение и разработчики Chrome, которые отправлены по домам на дистанционную работу минимум до 10 апреля.

В этой ситуации Google приняла решение приостановить обновления браузера. Сроки релиза новых версий перенесли на более поздний срок. Google заявила, что в приоритетах сейчас стабильность работы софта, огромная масса людей вынуждены работать удаленно. Решено сосредоточиться на поддержании безопасности, надежности и стабильности работы Chrome. А вот патчи безопасности никто не отменял, они будут выходить регулярно.

Напомним, что Google Chrome увидел свет в 2018 году и сейчас это самый популярный браузер, доля которого на мировом рынке составляет 65,22%. На втором месте с долей 14,9% расположился Safari от Apple и замыкает тройку лидеров Firefox — 4,68%.

Источник: softpedia