Коронавирус отправил обновления на больничный: пришла очередь FuntouchOS 10

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Эпидемия вируса из Ухани продолжает мешать планам китайских компаний. Как знают отъявленные фанаты Xiaomi, из-за развития эпидемии программисты китайского техногиганта объявили об остановке работы над MIUI 11. Теперь же к «бойкоту» присоединился другой крупный игрок на рынке – Vivo. Компания объявила, что будет вынуждена отложить развертывание своей операционной системы FuntouchOS 10 на базе Android 10.

Очевидно, ничего хорошего в данной новости нет. Особенно учитывая, что Google не так давно запустил развертывание Preview Beta Android 11. До выхода следующей версии Android осталось совсем чуть-чуть, а смартфонам Vivo придется работать под управлением Android 9 Pie еще несколько месяцев.

У Vivo были планы начать фазу бета-тестирования в этом месяце. Сейчас видно, что эпидемия сильно попортит планы компании. На данный момент компания ожидает, что первая публичная бета-версия FuntouchOS 10 будет готова только к концу марта. Первыми устройствами, на которых фанаты бренда смогут ее попробовать, станут NEX 3, NEX 3 5G, NEX S, NEX Dual Display, X27 и X2 Pro.

Кроме перехода на новую версию «Зеленого робота» FuntouchOS 10 принесет обновленный дизайн с перерисованными иконками, анимацией переходов и живыми обоями. Также прошивка будет включать в себя некоторые стандартные функции Android 10, такие как навигация жестами, улучшенный уровень сохранения конфиденциальности и темный режим.

Надеемся, что компании не понадобятся месяцы, чтобы выпустить стабильное обновление для указанных устройств. Ведь, как мы уже говорили, Android 11 уже в пути.

Источник: gsmarena.com