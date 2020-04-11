Коронавирус сближает Apple и Google

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Многолетние и принципиальные конкуренты на рынках операционных систем, смартфонов, интернет сервисов и пр. – Apple и Google – объединят свои усилия для предотвращения распространения эпидемии коронавируса.

В минувшую пятницу техногиганты официально объявили о начале взаимного партнерства, направленного для предотвращения пандемии COVID-19. Ожидается, что в результате сотрудничества компаний будет разработана уникальная технология отслеживания контактов человека, зараженного вирусом.

Суть метода борьбы с распространением COVID-19, предложенного Apple и Google, проста и эффективна. Не позднее середины мая, корпорации намерены представить специальные API для iOS и Android. Люди, у которых будет выявлен COVID-19, обязаны будут сообщить об этом через специальное приложение от медицинской организации (приложение будет доступно для установки через App Store и Google Play). Все пользователи, у которых был контакт с зараженным, будут сразу же оповещены об этом. Смартфоны будут обмениваться друг с другом соответствующей информацией с 5-минутным интервалом и сохранять связи в базе данных.

Для соблюдения конфиденциальности предусмотрено, что посредством Bluetooth будет отправляться специальный анонимный ключ, код которого будет изменяться каждые 15 минут. Откажутся и от централизованного списка владельцев смартфонов, зараженных COVID-19, так как сами смартфоны способны выполнять криптографические вычисления. Всё это, по мнению разработчиков, исключит идентификацию личности пользователя при передаче данных.

Однако, все эти меры носят характер временных. По истечении нескольких месяцев технология отслеживания контактов будет интегрирована на системном уровне и будет работать по умолчанию на всех устройствах под управлением iOS и Android.

Источник: theverge.com