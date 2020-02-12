Коронавирус заставит Apple передать сборку устройств на заводы в Тайване

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Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило о том, что компания Foxconn, являющаяся крупнейшим сборщиком продукции Apple, предпринимает все усилия, чтобы к концу февраля возобновить производство хотя бы наполовину, а в марте — на 80%.





Несмотря на то, что 10 февраля в Китае завершились новогодние каникулы и фабрики начали возвращаться к своему привычному рабочему ритму, все еще целый ряд заводов простаивает или работает не на полную мощность. Причина — не утихающая вспышка коронавируса, унесшего жизни более 1100 человек. На данный момент всего единицы фабрик, выпускающих «яблочную» продукцию, возобновили сборку устройств.









Apple приходится решать проблемы с простоем предприятий в авральном режиме. Компания не может допустить дефицита своих продуктов. Покупательский спрос вещь капризная и далеко не все готовы ждать, когда товар появится на прилавках. Потребитель попросту может уйти к конкурентам и это приведет к снижению дохода Apple.





В этой ситуации концерн из Купертино планирует передать большинство заказов на сборку новых устройств на фабрики, расположенные на Тайване. Речь идет о новых моделях, выпуск которых запланирован на первую половину нынешнего года. Это делается для того, чтобы свести до минимума риск сбоя в поставках новых моделей из-за эпидемии коронавируса.





Источник: digitimes.com