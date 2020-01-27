Короновирус может вмешаться в планы с анонсом Xiaomi Mi 10

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Сейчас тема номер один, обсуждаемая средствами массовой информацией, это коронавирус, который бушует в Поднебесной. Китайские власти предпринимают все меры, чтобы не допустить распространение вируса: отменены различные мероприятия и массовые гуляния, посвященные празднованию Китайского Нового года, а в некоторых городах объявлен карантин.









Опасная эпидемиологическая ситуация в Китае может заставить внести коррективы в свои планы и производителей смартфонов. Не исключено, что Xiaomi придется изменить формат мероприятия, посвященного анонсу Xiaomi Mi 10.





Так, известный инсайдер Xiaomishka заявил о том, что компания рассматривает вопрос заменить «живой» ивент при большом скоплении журналисткой братии на видеоконференцию.









Сама компания никак не комментирует эти слухи. Как и предпочитает она хранить молчание о времени анонса Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. На данный момент, многие склоняются к тому, что премьера нового семейства флагманов состоится 11 февраля в один день с презентацией Samsung Galaxy S20. Но есть те, кто утверждает, что китайская компания проведет свой ивент накануне — 10 февраля.





В этой ситуации нам остается ждать официальных комментариев Xiaomi на предмет презентации Mi 10, а также надеется на то, что врачам и специалистам удастся обуздать короновирус и остановить его стремительное распространение.





Источник: twitter.com







