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Короновирус угрожает росту рынка смартфонов. Больше всех пострадает Китай

03.02.2020 1136 0

Короновирус изменил привычный уклад жизни не только в Китае, но и во всем мире. Несмотря на все меры не допустить распространение вируса и найти эффективные методы борьбы с заболеванием, количество умерших и инфицированных неуклонно растет.

 

Короновирус угрожает росту рынка смартфонов. Больше всех пострадает Китай – фото 1

 

Естественно, что эта эпидемия отразится и на производителях смартфонов, которые вынуждены закрыть производственные площадки на карантин. Это неизбежно приведет к падению поставок устройств. Так, аналитики Strategy Analytics уже сделали прогноз, что отгрузка смартфонов в Китае в первом квартале нынешнего года может сократится на 30%.

 

Короновирус угрожает росту рынка смартфонов. Больше всех пострадает Китай

 

И это негативно скажется на индустрии и окажет влияние на весь рынок мобильных устройств в первом полугодии 2020 года. Поставки смартфонов на глобальном рынке должны сократится на 2%, а в годовом исчислении поставки китайских смартфонов упадут на 5%.

 

В докладе аналитиков также сказано, что около 70% всех мобильных устройств производится в Китае. Поэтому продление новогодних каникул и вынужденный простой фабрик из-за короновируса, отрицательно скажется на общемировых поставках. Не исключено, что ожидаемый рост отгрузки смартфонов в 2020 году не случится. А всему виной эпидемия, которая бушует на просторах Поднебесной.  

 

Источник: gizmochina.com

Короновирус
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.02.2020

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Короновирус угрожает росту рынка смартфонов. Больше всех пострадает Китай