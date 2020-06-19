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Крупная утечка раскрыла планы Asus

19.06.2020 373 1

Сегодня в сети появилось сразу две важные новости о грядущих смартфонах Asus –﻿ первая полностью раскрыла дизайн игрового Asus ROG Phone III, а вторая сообщила важные подробности о характеристиках Asus Zenfone 7. Мы собрали всю доступную информацию в одной новости и делимся ею с вами! 

 

ROG Phone III

О новом игровом устройстве Asus уже известно достаточно много. Подробно про технические характеристики смартфона мы рассказывали в этой новости, а сегодня на YouTube появилось видео, демонстрирующее внешний вид новинки. 

 

 

В глаза сразу бросается геймерский дизайн и логотип компании Tencent, которая уже по традиции сотрудничает с ROG Phone. Устройства с логотипом Tencent продаются только в Китае и с предустановленным софтом фирмы. Это очень хорошо влияло на стоимость ROG Phone II, вероятно в этом году история повторится.

 

Asus ZF

zenFone 7 GeekBencha

Помимо игрового ROG Phone III, Asus также должна показать обычный флагманский Zenfone. Согласно опубликованной в GeekBech информации, устройство будет называться Zenfone 7 и получит Snapdragon 865. Одной из главных фишек станет целых 16 ГБ оперативной памяти.

 

Анонсированы смартфоны должны быть уже в июле.

 

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Источник: gsmarena

Asus Asus ROG ROG ROG Phone III Snapdragon 865 Asus Zenfon 7
Автор: elders0n Дата публикации: 19.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Богдан 0
Прям крупнейшая утечка, огроменная. Галимый кликбейт
19.06.2020 11:26
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Крупная утечка раскрыла планы Asus