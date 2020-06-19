Крупная утечка раскрыла планы Asus
Сегодня в сети появилось сразу две важные новости о грядущих смартфонах Asus – первая полностью раскрыла дизайн игрового Asus ROG Phone III, а вторая сообщила важные подробности о характеристиках Asus Zenfone 7. Мы собрали всю доступную информацию в одной новости и делимся ею с вами!
ROG Phone III
О новом игровом устройстве Asus уже известно достаточно много. Подробно про технические характеристики смартфона мы рассказывали в этой новости, а сегодня на YouTube появилось видео, демонстрирующее внешний вид новинки.
В глаза сразу бросается геймерский дизайн и логотип компании Tencent, которая уже по традиции сотрудничает с ROG Phone. Устройства с логотипом Tencent продаются только в Китае и с предустановленным софтом фирмы. Это очень хорошо влияло на стоимость ROG Phone II, вероятно в этом году история повторится.
Asus ZF
Помимо игрового ROG Phone III, Asus также должна показать обычный флагманский Zenfone. Согласно опубликованной в GeekBech информации, устройство будет называться Zenfone 7 и получит Snapdragon 865. Одной из главных фишек станет целых 16 ГБ оперативной памяти.
Анонсированы смартфоны должны быть уже в июле.
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Источник: gsmarena
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