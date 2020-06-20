Кто бы мог подумать – Honor 30 Lite оказался копией смартфона Huawei

633

Компания Honor должна представить новый Honor 30 Youth уже в первую неделю июля. Мы уже сообщали о утечке его внешнего вида, а сегодня его характеристики сопоставили со смартфоном Huawei. Получилось интересно.

Напомним, на опубликованном фото видна только задняя панель. Сразу замечаешь, что она выполнена в пусть и не новом, но всё равно интересном стиле. Из левого нижнего угла как будто выходят неброские солнечные лучи, после ﻿распространяющиеся по всей поверхности. В верхнем левом углу расположен вертикальный отсек для камер, в котором находятся три модуля и светодиодная вспышка.

Читайте также: США передумали: им не обойтись без Huawei в области 5G﻿

Текст на нём подтверждает, что смартфон получит основной сенсор на 48 МП, а также алгоритмы продвинутой обработки изображения, что должно увеличить качество фото.

Это копия смартфона Huawei

В целом Honor 30 Lite очень похож на Huawei Enjoy Z 5G как по внешнему виду, так и по характеристикам. У устройств совпали почти все спецификации, кроме веса –﻿ Honor оказался на 10 грамм тяжелее.

Напомним, Huawei Enjoy Z 5G был анонсирован в прошлом месяце на территории Китая, а несколько дней назад компания показала Enjoy 20 Pro, являющийся продвинутой версией смартфона.

Похожие новости:

Представлен Huawei Enjoy Z: 5G смартфон для молодежи﻿

Huawei Mate 40 задерживается﻿

Новый смартфон Huawei получит лучшую камеру на рынке﻿

Источник: gsmarena