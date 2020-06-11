Кто лидер на рынке сэконд-хэнда смартфонов

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Покупка бывшего в употреблении смартфона — всегда дилемма и лотерея. Ведь ты не знаешь в каких условиях он эксплуатировался и какие хронические «болячки» у него есть. Но в нынешней экономической ситуации покупка нового флагмана влетает в копеечку, поэтому невольно производители сами подталкивают нас к мысли, а не купить ли б/у смартфон?

Чьи смартфоны покупают больше на вторичке

Чаще всего пользователи покупают б/у модели производства Apple и Samsung. Во многом это связано с высокими ценами на новые устройства компании, а также программами обмена поддержанных устройств на новые. Львиная доля предпочтений пользователей на стороне iPhone.

Объем рынка

Несмотря на все риски, рынок сэконд-хэнда смартфонов существует и не думает сдавать позиций. Так, в отчете аналитиков компании Counterpoint сказано, что по итогам прошлого года его объем оценивался в 137 млн единиц. Это всего на 1% меньше того, сколько было продано подержанных устройств в 2018 году.

Впрочем, на некоторых рынках наблюдается более ощутимое снижение спроса на б/у аппараты. Например, в США падение составило 5%, в Европе — 3% и в Китае — 4%. А вот в Латинской Америке и Африке популярность поддержанных смартфонов, напротив, выросла.

Источник: avalanchenoticias