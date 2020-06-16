Куча камер: шестикамерный Samsung

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Как-то незаметно для нас самих смартфоны с одиночной или двойной тыльной камерой не только не удивляют, но и считаются вчерашним днем. Камеры с тремя и четырьмя объективами уже негласно стали стандартом наших дней. Но далеко не все разделяют и понимают гонку количества камер. Многие шутят на этот счет, а почему так мало, стоит усеять всю тыльную панель объективами. И знает, что? Производители будут и дальше пихать больше датчиков.

Что придумали в Samsung

Так, например, Samsung рассматривает вариант выпуска смартфона с шестью камерами на тыльной стороне. Она оформила соответствующий патент, о котором, как это часто и бывает, мы узнали от ресурса LetsGoDigital. В поисках интересных патентов он на постоянной основе шерстит базы данных патентных бюро различных стран и визуализирует то, что в итоге может получиться.

Все шесть датчиков и светодиодную вспышку объединили в один блок прямоугольной формы. В патенте сказано, что из шести пять датчиков — широкоугольные, фокусное расстояние 28 мм. И только один телеобъектив. В обычном режиме все датчики смотрят вперед, а уже затем специальные программные алгоритмы объединяют все кадры.

Они поворачиваются

Патентная документация также указывает на то, что каждый датчик может поворачиваться и менять угол обзора, чтобы увеличить фокусное расстояние. Например, задействовав четыре широкоугольных датчика можно создать панорамный снимок с размытием фона. А эта фишка для современных смартфонов Samsung еще недоступна.

Сами датчики могут наклоняться независимо друг от друга, а степень наклона зависит от заданного режима съемки. Активироваться будут только те камеры, которые действительно нужны, чем планируется немного снизить потребление энергии. Так, например, зум-камера может работать в паре только с одним шириком.

Источник: letsgodigital