Куда девать тысячи корпусов iPhone? Вот вам одна креативная идея

571

Apple позиционирует себя как «зеленая» компания, которая печется об окружающей среде и экологии. Вот уже несколько лет она через сервисные центры собирает по миру старые и сломанные iPhone для последующей их обработки. Но далеко не все смартфоны в итоге добираются до этапа утилизации. Острый и креативный ум одного из вьетнамских работников сервисной службы подсказал ему решение, как повторно можно использовать корпуса iPhone.

Декоративно-прикладное творение

Он решил приспособить корпуса айфонов для возведения забора. Похоже, что здесь использовались лишь пустые корпуса без «внутренностей». Смотрится такая «яблочная» ограда интересно и оригинально. В качестве подручных материалов он использовал разноцветные корпуса серий iPhone 6 и iPhone 7, а пригодились они для того, чтобы эстетично облицевать колонны забора и внешнюю нижнюю его часть.

Откуда такой шик

Главным преимуществом этого забора является его эффектность. А еще облицовочный материал достался ремонтнику-умельцу абсолютно бесплатно. Правда, для этого понадобилось немалое количество корпусов и собирал он их явно несколько лет. Возможно, к процессу сбора «материалов» он подключил своих коллег из других сервисных центров в этой стране.

Но это лишь предположение. Сам умелец не раскрывает своих «секретов» и ограничился лишь тем, что выложил ролик с демонстрацией самого творения.

Источник: youtube