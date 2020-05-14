Купить дешевле Honor Band 5i, Huawei Watch GT 2e и наушники FUNCL AI
Торговля электроникой — занятие, не привязанное к сезонам, поэтому терпеливый и рациональный покупатель может сэкономить, если проявит осмотрительность. Всегда есть шанс приобрести нужный товар по минимально возможной цене и со скидкой. Но что делать, если у вас нет времени сравнивать цены и ежедневно мониторить интернет-магазины?
Для этих целей подойдет Telegram-канал Andro price, который покажет, где тот или иной товар стоит дешевле всего или магазин устраивает распродажу, позволяющую прикупить что-то с выгодой для кошелька. Но стоит помнить, что, если цена резко снизилась, стоит поторопиться. Приличные скидки держать продавцу невыгодно и, как правило, по низкой цене продают лимитированную партию устройств.
Чтобы не потеряться на просторах интернет-магазинов, предлагаем вам топ-3 выгодных предложений дня.
Смарт-часы Huawei Watch GT 2e
Характеристики: Kirin A1, 1.39" AMOLED, 455 мАч, 5ATM, 128 МБ/4 Гб
Цена: $109.99 - https://lite.al/OJkEpX
Скидка продавца $10.00 + промокод "GT2E10PL"
Беспроводные наушники FUNCL AI
Характеристики: полностью беспроводные, Bluetooth 5.0, защита от влаги IPX5, aptX, черные
Предложение для РФ!
Цена: $35,99 - https://fas.st/dgJKXW
Фитнес-браслет Honor Band 5i
Характеристики: 0,96" TFT, 91 мАч, Bluetooth 4.2, 5ATM, черные
Цена: $17,75 - https://lite.bz/9dsCl
Комментарии