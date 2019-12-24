Купить Oukitel WP5 и Teclast F6 Plus дешевле в Gearbest

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Остались считанные дни до новогодних праздников и самое время озаботиться темой покупки подарков. Если средства позволяют — то поле для подарков может быть огромным. Но все же большинство из нас выделяют скромный бюджет на покупку презентов. А еще неплохо было бы сэкономить и прикупить что-то со скидкой.

На помощь может прийти интернет-магазин Gearbest, который постоянно что-то распродает по сниженной цене. Так, есть возможность в рамках флеш-распродажи прикупить защищенный Oukitel WP5. Продлится она с 23 декабря по 5 января и только 500 пользователей смогут приобрести смартфон за $99,99.

Для тех, кто незнаком с этой моделью скажем, что она обладает 5,5-дюймовым экраном, 4-ядерным чипом Helio A22, 3/32 Гб памяти, емкой батарейкой на 8000 мАч и тройной тыльной камерой 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Корпус смартфона защищен по классу IP68/IP69K.

Если вам нужен ноутбук, то только до 5 января 2020 года можно стать владельцем Teclast F6 Plus, заплатив за него $319,99. Это устройство, обладающее 13,3-дюймовым дисплеем, чипом Intel N4100, 8 Гб оперативной памяти, SSD на 256 Гб, аккумулятором емкостью 10000 мАч и ОС Windows 10.

Купить Oukitel WP5

Купить Teclast F6 Plus