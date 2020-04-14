Купить со скидкой Tronsmart T6 Plus

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Скидки — актуальны и нужны в любое время. Поэтому, когда есть возможность что-то прикупить по сниженной цене, находится немало тех, кто пользуется возможностью немного сэкономить. Прямо сейчас в официальном магазине Tronsmart на торговой площадке AliExpress проходит акция, в рамках которой можно приобрести дешевле колонку T6 Plus.

Это одна из лучших акустических систем в линейке Tronsmart, которая способна удовлетворить запросы самого требовательного слушателя. Корпус колонки изготовлен из ABS-пластика и алюминия. Заявлена защита от воды IP6X, что указывает на то, что она может без ущерба для себя пережить сильный дождь.

За автономность работы Tronsmart T6 Plus отвечают две батарейки емкостью 3300 мАч каждая, и производитель декларирует до 15 часов автономной работы при воспроизведении музыки на громкости 50%. На восполнение же ресурса аккумуляторов уйдет от 3 до 5 часов.

По центру колонки расположены два динамика мощностью по 20 Вт каждый с двумя пассивными излучателями по бокам. Саму колонку спроектировали так, чтобы она издавала всенаправленный звук и есть поддержка беспроводного адаптера Bluetooth 5.0.

Tronsmart T6 Plus можно считать идеальным вариантом для меломанов. Она предлагает мощный, громкий и объемный звук, который доставит удовольствие от прослушивания любимых треков.

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