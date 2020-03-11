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Квадратную камеру предложит один из смартфонов Realme

11.03.2020 824 1

Компания Realme всерьез настроена стать серьезным игроком на рынке и потеснить конкурентов, прежде всего, Redmi и Xiaomi. С начала года производитель бомбардирует новинками, среди которых на роль хита продаж претендуют Realme 6 и Realme 6 Pro. А еще вышел первый фитнес-браслет Realme, а также на этот год обещан анонс телевизора и различных аксессуаров.


Не оставит компания пользователей и без новых смартфонов. В сети появилась информация о патенте, описывающий мобильник, который, предположительно, дебютирует как Realme U2. Каких-то интересных решений в дизайне устройства вы не увидите. Это достаточно обычный бюджетный смартфон, экран которого получил каплю-вырез.

 

Квадратную камеру предложит один из смартфонов Realme


На что стоит обратить внимание, так это на основную камеру, оформленную в виде блока квадратной формы. Он объединит в себе четыре датчика изображения и один из них выделен круглым ободком желтого цвета. Светодиодная вспышка вынесена за пределы основного модуля. Здесь же на тыльной стороне предложили и сканер отпечатков пальцев.


Информации о технических характеристиках смартфона нет. Как и нет сведений, когда может состояться его анонс.


Источник: twitter.com



Realme
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
INN
Под новый пиксель косят? Уродливые бородавки камеры можно обыграть уменьшив мегапикселы и размер матрицы, тогда и блок линз не будут торчать.
11.03.2020 15:26
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Квадратную камеру предложит один из смартфонов Realme