Лазейка для Huawei: как на глобальном рынке продавать смартфоны с Google Services

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Вчера стало понятно, что США не намерены отказываться от идеи диктовать правила игры в области технологий и продолжат политику выдавливания китайских компаний с рынка. Дональд Трамп своим распоряжением продлил еще на один год запрет американским производителям сотрудничать с компаниями, представляющими угрозу национальной безопасности.

Подобный шаг означает, что как минимум до мая 2021 года Huawei не сможет выпускать новые смартфоны с предустановленными сервисами Google. Для успешных продаж устройств на глобальном рынке это серьезный барьер и спад популярности устройств Huawei продолжится. Так, по прогнозам самой Huawei, в этом году она ожидает падение продаж своих устройств на 20%. И она не исключает, что реальность окажется еще хуже, падение будет более ощутимым.

Есть предпосылки говорить, что в попытке обойти запрет на установку GMS-версии Android, Huawei продолжит практику выпуска «старых-новых» смартфонов. Речь идет о том, что компания будет выводить на глобальный рынок переизданные версии уже представленных ранее моделей, которые не подпадают под действие санкций. Китайский гигант уже начал прибегать к подобному приему и одним из примеров может служить недавний выход Huawei P30 Pro New Edition.

Но есть одна серьезная проблема. Отличия «новых» устройств от старых будут минимальны, и компания вынуждена будет продолжать устанавливать старое «железо». Вряд ли подобная практика понравится многим пользователям и поможет решить Huawei проблемы, связанные с отлучением от сервисов Google. Это лишь временная мера, которая позволит компании лишь немного сдержать падение продаж.

Источник: arstechnica