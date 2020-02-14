Lenovo Legion должен стать рекордсменом AnTuTu

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Производители используют все средства, чтобы заинтересовать пользователей своими смартфонами, впечатлить какими-то параметрами. Один из способов обратить внимание — установить топовый чип и бравировать цифрами из бенчмарка.





Буквально вчера публике показали Xiaomi Mi 10 и на презентации, естественно, тема с производительностью была затронута. Железо тут топовое и можно не сомневаться, что очередной «дракон» всеяден, могуч и резв. Для наглядности и циферки из бенчмарка AnTuTu привели — 585 232 балла.





Но, похоже, что Snapdragon 865 способен на большее и его потенциал попытаются раскрыть в игровом смартфоне от Lenovo. Предположительно называться новинка будет Lenovo Legion и сегодня подтвердили, что в ее основе будет лежать Snapdragon 865. А еще обещан новый рекорд в AnTuTu — более 600 тысяч «попугаев».









По предварительной информации, Lenovo Legion предложит многомодульную камеру, аккумулятор емкостью 4000-5000 мАч, эффективную систему охлаждения и он будет работать в сетях пятого поколения. Ожидается, что новинка дебютирует в конце текущего месяца или уже в марте. Велика вероятность, что Lenovo Legion станет эксклюзивом для рынка Китая.





Источник: gsmarena.com