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Lenovo Legion должен стать рекордсменом AnTuTu

14.02.2020 1935 2

Производители используют все средства, чтобы заинтересовать пользователей своими смартфонами, впечатлить какими-то параметрами. Один из способов обратить внимание — установить топовый чип и бравировать цифрами из бенчмарка.

 

Lenovo Legion должен стать рекордсменом AnTuTu – фото 1


Буквально вчера публике показали Xiaomi Mi 10 и на презентации, естественно, тема с производительностью была затронута. Железо тут топовое и можно не сомневаться, что очередной «дракон» всеяден, могуч и резв. Для наглядности и циферки из бенчмарка AnTuTu привели — 585 232 балла.


Но, похоже, что Snapdragon 865 способен на большее и его потенциал попытаются раскрыть в игровом смартфоне от Lenovo. Предположительно называться новинка будет Lenovo Legion и сегодня подтвердили, что в ее основе будет лежать Snapdragon 865. А еще обещан новый рекорд в AnTuTu — более 600 тысяч «попугаев».

 

Lenovo Legion должен стать рекордсменом AnTuTu – фото 2


По предварительной информации, Lenovo Legion предложит многомодульную камеру, аккумулятор емкостью 4000-5000 мАч, эффективную систему охлаждения и он будет работать в сетях пятого поколения. Ожидается, что новинка дебютирует в конце текущего месяца или уже в марте. Велика вероятность, что Lenovo Legion станет эксклюзивом для рынка Китая.


Источник: gsmarena.com

Lenovo Legion
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Евгений
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15.02.2020 03:45
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Amir Mag
минус леново-частый не выход на глобал
15.02.2020 02:09
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Lenovo Legion должен стать рекордсменом AnTuTu