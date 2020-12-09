Lenovo представила смартфоны Lemon K12 и Lemon K12 Pro с емкими аккумуляторами

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В Китае анонсировали доступные Lemon K12 и Lemon K12 Pro

Сегодня в Китае компания Lenovo устроила анонс бюджетных новинок: Lemon K12 и Lemon K12 Pro. Оба смартфона получили емкие аккумуляторы, аппаратные платформы от Qualcomm и большие дисплеи.

Lemon K12 удостоился восьмиядерного чипа Snapdragon 460 с видеоускорителем Adreno 610, 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопителя на 64 Гб. Лицевая панель отдана под дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 1600х720 точек. Одной из фишек Lemon K12 стал аккумулятор емкостью 5000 мАч, одного заряда которого хватит на воспроизведение видео в течение 19 часов, и он проживет в течение 31 дня в режиме ожидания.

В арсенале смартфона слот для карт microSD до 512 Гб, фронтальная 8 Мп камера со светосилой f/2.2, сдвоенная основная, где главный датчик на 48 Мп, и сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне.

Lemon K12 Pro построен на базе Snapdragon 662, обладает 4 Гб оперативки, флеш-накопителем на 64 Гб, аккумуляторной батареей емкостью 6000 мАч, ресурса которого должно хватить на 3 дня умеренного использования, работы в режиме разговоров — 45 часов и в режиме ожидания — 31 день.

Фасад Lemon K12 Pro отдан под 6,8-дюймовый дисплей разрешением 1640х720 точек, есть фронтальный модуль на 16 Мп, тройная тыльная камера с датчиками 64 Мп (f/1.79) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросъемка). Предложили чип NFC, защиту от брызг IP53, быструю зарядку на 20 Вт и есть поддержка обратной зарядки.

Смартфоны поступят в продажу 12 декабря и Lemon K12 можно будет прикупить за $107, а Lemon K12 Pro — $152.

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Источники: mydrivers, mydrivers