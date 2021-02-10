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  • Lenovo Tab 11 Pro GEN 2 - Dimensity 1300T внутри, 120 Гц экран снаружи всего от 10 899

Lenovo Tab 11 Pro GEN 2 - Dimensity 1300T внутри, 120 Гц экран снаружи всего от 10 899

15.12.2023 68 0

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Отличная возможность приобрести современный Android планшет со скидкой до 45%! Запуск распродажи на Lenovo Tab 11 Pro GEN 2 – флагманская модель бренда в 2022 году.

Lenovo Tab 11 Pro GEN 2 - Dimensity 1300T внутри, 120 Гц экран снаружи всего от 10 899 – фото 1

Этот гаджет выделяется 11,2-дюймовым OLED экраном с частотой обновления 120 Гц и без проблем с ШИМ! На борту – 6-нанометровый чипсет Dimensity 1300T, который превосходит Snapdragon 870 по производительности.

Lenovo Tab 11 Pro GEN 2 - Dimensity 1300T внутри, 120 Гц экран снаружи всего от 10 899 – фото 2

Также стоит отметить мощную акустическую систему от JBL с четырьмя динамиками и поддержкой Dolby Atmos. Просмотр фильмов и видео станет настоящим удовольствием благодаря объемному звуку.

Lenovo Tab 11 Pro GEN 2 - Dimensity 1300T внутри, 120 Гц экран снаружи всего от 10 899 – фото 3

Емкость аккумулятора типична для планшетов – 8200 мАч, что обеспечивает достаточный уровень автономности. Поддерживается быстрая зарядка до 30 Вт. Камеры 13 и 8 Мп, есть слот для microSD.

Lenovo Tab 11 Pro GEN стоит только 10899 грн. Поспешите воспользоваться акцией, количество ограничено!﻿



Lenovo Tab 11 Pro Gen 2-10 899 грн﻿

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Автор: Andrii S. Дата публикации: 15.12.2023
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Lenovo Tab 11 Pro GEN 2 - Dimensity 1300T внутри, 120 Гц экран снаружи всего от 10 899