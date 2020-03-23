LG G9 ThinQ будет субфлагманом

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Может быть, компании наконец-то повезет, и она сможет создать настоящий хит продаж? Именно такой вопрос вот уже несколько лет звучит из уст поклонников LG, ряды которых неуклонно редеют. Они надеются, что южнокорейский гигант все же сможет создать продукт, в котором есть сбалансированность, продуманность, а каждый минус будет перекрывать несколько плюсов.

Станет ли таким LG G9 ThinQ? Узнаем после анонса, но флагманом ему не быть.

До недавнего времени LG в серии G делала ставку на флагманские аппаратные платформы и лучшие в модельном ряду компании камеры. От этой практики могли отказаться и LG G9 ThinQ был «разжалован» до среднего класса устройств.

Пришло сообщение, что основу этой модели составит чип Snapdragon 765G с возможностью работы в сетях пятого поколения. Такой шаг позволит предложить достойную производительность и быть в тренде в части продвижения технологии 5G. А еще компания сможет предложить более низкий ценник, чем получил бы аппарат с чипом Snapdragon 865.

По неподтвержденной информации, LG G9 ThinQ должен предложить OLED-панель диагональю 6,7 — 6,9 дюйма, до 8 Гб оперативной памяти, быструю зарядку и тройную тыльную камеру.

Источник: mydrivers