LG G9 ThinQ не будет. Линейку G пустили под нож

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LG G8X ThinQ, возможно, последний представитель своего племени. Ранее в прогнозах и слухах не было сказано ни слова о том, что у линейки G нет будущего. Были лишь предсказания, что новый представить этой серии не получит статус флагмана и ради удешевления компания могла пойти на то, чтобы установить в LG G9 ThinQ не топовый Snapdragon 865, а вариант чуть проще и дешевле — Snapdragon 765G.





Но неожиданно ряд источников сообщили о том, что южнокорейский гигант принял решение свернуть линейку G. Смартфон LG G8X ThinQ стал последней моделью этой серии и она так и не обретет преемника. Но при этом, поговаривают, что в модельном ряду компании может появиться новая линейка смартфонов.









Если эти сведения достоверны, то LG могла принять решение, что отныне все флагманы будут появляться только в рамках линейки V. В условиях, когда доля компании на рынке смартфонов ничтожна мала, нет смысла поддерживать жизнеспособность двух флагманских серий. LG вполне хватит и одной.

Несмотря на упразднение серии G, смартфонов у LG будет не меньше. Так, в рамках новой серии устройств среднего уровня появится аппарат, который ранее в слухах упоминался как LG G9 ThinQ. С каким названием в итоге он дебютирует, неизвестно. Но есть предсказания, что он получит чип Snapdragon 765G, аккумулятор емкостью 4000 мАч, экран диагональю 6,7 или 6,9 дюйма, четырехмодульную камеру с главным датчиком на 48 Мп. Несмотря на смену позиционирования, ценник может быть флагманским — $825





Кроме того, поговаривают, что LG намерена выпустить обновленный вариант слайдера VX8500 Chocolate, который дебютировал в 2006 году. Сохранит ли сиквел раздвижную конструкцию, информации нет.

Источник: phonearena







