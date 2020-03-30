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LG G9 ThinQ не будет. Линейку G пустили под нож

30.03.2020 1298 3

LG G8X ThinQ, возможно, последний представитель своего племени. Ранее в прогнозах и слухах не было сказано ни слова о том, что у линейки G нет будущего. Были лишь предсказания, что новый представить этой серии не получит статус флагмана и ради удешевления компания могла пойти на то, чтобы установить в LG G9 ThinQ не топовый Snapdragon 865, а вариант чуть проще и дешевле — Snapdragon 765G.

 

LG G9 ThinQ не будет. Линейку G пустили под нож – фото 1


Но неожиданно ряд источников сообщили о том, что южнокорейский гигант принял решение свернуть линейку G. Смартфон LG G8X ThinQ стал последней моделью этой серии и она так и не обретет преемника. Но при этом, поговаривают, что в модельном ряду компании может появиться новая линейка смартфонов. 

 

LG G9 ThinQ не будет. Линейку G пустили под нож – фото 2


Если эти сведения достоверны, то LG могла принять решение, что отныне все флагманы будут появляться только в рамках линейки V. В условиях, когда доля компании на рынке смартфонов ничтожна мала, нет смысла поддерживать жизнеспособность двух флагманских серий. LG вполне хватит и одной.

 

 

Несмотря на упразднение серии G, смартфонов у LG будет не меньше. Так, в рамках новой серии устройств среднего уровня появится аппарат, который ранее в слухах упоминался как LG G9 ThinQ. С каким названием в итоге он дебютирует, неизвестно. Но есть предсказания, что он получит чип Snapdragon 765G, аккумулятор емкостью 4000 мАч, экран диагональю 6,7 или 6,9 дюйма, четырехмодульную камеру с главным датчиком на 48 Мп. Несмотря на смену позиционирования, ценник может быть флагманским — $825


Кроме того, поговаривают, что LG намерена выпустить обновленный вариант слайдера VX8500 Chocolate, который дебютировал в 2006 году. Сохранит ли сиквел раздвижную конструкцию, информации нет.

 

Источник: phonearena



LG G9 ThinQ
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
неизвестный пользователь
стоп, а можно вопрос,
Что на 3 картинке делает Nokia 8.3 если он тут, ну никак не может быть уместным
30.03.2020 13:53
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Alexander
ну и йух с ним
30.03.2020 13:28
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Amir Mag
lg, не убивай саму себя
30.03.2020 12:30
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LG G9 ThinQ не будет. Линейку G пустили под нож