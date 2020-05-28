LG готовит новый бюджетный смартфон - есть шансы против Xiaomi?

607

LG уже давно выпускает свои смартфоны в США под брендом AT&T﻿. Устройства их серии LG Phoenix уже давно закрепили за собой репутацию недорогих и надёжных решений.

Самый последний бюджетный LG, который распространяет AT&T,﻿ стоит сейчас всего 40 долларов, так что намерения компаний по выпуску продолжения ясны.

Читайте также: В сети обсуждают провокационную рекламу LG

Информация

На картинке выше изображён LG Phoenix 5 - слитый авторитетным инсайдером Эваном Блассом смартфон, по которому видно, что бренд провёл очень много работы и значительно доработал прошлую модель. Учитывая, что Phoenix 4 обладал 5-дюймовым экраном, слабеньким Snapdragon 425, 2 гигабайтами оперативной и 16 Гб постоянной памяти нам не стоит ожидать чего-то значительно лучшего от продолжения, ведь главный приоритет здесь - цена.

Читайте также: Анонс LG Q61: неоправданно дорогой середняк

Однако осмелимся предположить, что Phoenix 5 получит экран большего размера, новый процессор и больше оперативной памяти.

Похожие новости:

Представлен LG Folder 2: для тех, кто ностальгирует по классическим раскладушкам﻿

Представлен LG Stylo 6 с поддержкой стилуса﻿

LG создает «крылатый» смартфон

Источник: twitter