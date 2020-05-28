LG готовит новый бюджетный смартфон - есть шансы против Xiaomi?
LG уже давно выпускает свои смартфоны в США под брендом AT&T. Устройства их серии LG Phoenix уже давно закрепили за собой репутацию недорогих и надёжных решений.
Самый последний бюджетный LG, который распространяет AT&T, стоит сейчас всего 40 долларов, так что намерения компаний по выпуску продолжения ясны.
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На картинке выше изображён LG Phoenix 5 - слитый авторитетным инсайдером Эваном Блассом смартфон, по которому видно, что бренд провёл очень много работы и значительно доработал прошлую модель. Учитывая, что Phoenix 4 обладал 5-дюймовым экраном, слабеньким Snapdragon 425, 2 гигабайтами оперативной и 16 Гб постоянной памяти нам не стоит ожидать чего-то значительно лучшего от продолжения, ведь главный приоритет здесь - цена.
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Однако осмелимся предположить, что Phoenix 5 получит экран большего размера, новый процессор и больше оперативной памяти.
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Источник: twitter
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