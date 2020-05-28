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LG готовит новый бюджетный смартфон - есть шансы против Xiaomi?

28.05.2020 607 1

LG уже давно выпускает свои смартфоны в США под брендом AT&T﻿. Устройства их серии LG Phoenix уже давно закрепили за собой репутацию недорогих и надёжных решений.

 

Самый последний бюджетный LG, который распространяет AT&T,﻿ стоит сейчас всего 40 долларов, так что намерения компаний по выпуску продолжения ясны. 

 

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Информация

LG готовит новый бюджетный смартфон - есть шансы против Xiaomi? – фото 1

На картинке выше изображён LG Phoenix 5 - слитый авторитетным инсайдером Эваном Блассом смартфон, по которому видно, что бренд провёл очень много работы и значительно доработал прошлую модель. Учитывая, что Phoenix 4 обладал 5-дюймовым экраном, слабеньким Snapdragon 425, 2 гигабайтами оперативной и 16 Гб постоянной памяти нам не стоит ожидать чего-то значительно лучшего от продолжения, ведь главный приоритет здесь - цена.

 

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Однако осмелимся предположить, что Phoenix 5 получит экран большего размера, новый процессор и больше оперативной памяти. 

 

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Источник: twitter

LG AT&T LG Phoenix
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Игорь
Браво:) Хайп и кликбейт на фоне профанства. Писать о смартфоне доступном только на рынке США и сравнивать с Xiaomi, чьи аппараты официально не продаются в США? Похвально, похвально. Прям глыба эрудиции и профессионализма
28.05.2020 11:46
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LG готовит новый бюджетный смартфон - есть шансы против Xiaomi?