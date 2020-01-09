LG: мы совершим переворот на рынке смартфонов в 2021 году

191

Где-то до 2010 года LG была лидером на рынке смартфонов. Но ряд стратегических просчетов и несколько неудачных моделей заставили компанию откатиться на нижние строчки чарта крупнейших производителей смартфонов. Теперь компания находится в роли догоняющего, а производство мобильных устройств убыточно для нее.





Но LG не теряет надежду сделать мобильный бизнес прибыльным. Уже и время обозначено, когда это должно произойти — 2021 год. Об этом сообщил генеральный директор LG Electronics, в рамках посещения выставки CES 2020.









«Учитывая качество продуктов и изменение ассортимента, которое мы готовим, а также новые продукты в сегменте премиум-устройств, мы думаем, что сможем осуществить переворот в 2021 году», — заявил глава компании Брайан Квон.





В его словах не было никакой конкретики в части того, какие премиальные устройства планирует выпустить LG. Но среди них вполне может оказаться складной мобильник. По крайней мере, Брайан Квон заявил о том, что они хотят выпустить «премиальный и инновационный продукт» с гибким дисплеем. Но спешить с его выпуском они не намерены, даже если его создание займет больше времени, чем у конкурентов.





Мобильный бизнес перестал приносить доход LG, начиная со второго квартала 2015 года. На данный момент компания вот уже 19 кварталов не может вывести его на уровень прибыльности. С целью оптимизации расходов на производство смартфонов, компания перенесла их производство из Южной Кореи во Вьетнам.





Источник: zdnet.com







