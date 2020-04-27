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LG Velvet показали «лицом»

27.04.2020 2935 9

LG вовсю раструбила, что готовится к анонсу стиляга Velvet. Смартфон уже не раз был показан на рендерах, но к широкой аудитории он в большинстве случаев был обращен своей тыльной стороной. «Лицо» смартфона компания не спешила раскрывать, и теперь стало понятно почему.

 

LG Velvet показали «лицом» – фото 1


Если сзади LG Velvet смотрится симпатично и оригинально, то вот фасад несколько огорчает. Здесь нет никаких экспериментов и неожиданностей. Рамки по периметру дисплея тонкие, а фронталку вписали в уже набивший оскомину каплевидный вырез. Предполагается, что создавать селфи позволит модуль на 16-мегапикселей.

 

LG Velvet показали «лицом» – фото 2


LG Velvet только подтвердил, что весь дизайн современных смартфонов вертится вокруг того, как производитель обыграет основную многомодульную камеру. Что касается передней панели, то здесь производители не проявляют особой изобретательности.


Весит LG Velvet всего 180 грамм и габариты корпуса составили 167,1х74х7,85 мм. Известно, что смартфон должен предложить чип Snapdragon 765G, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, стереодинамики и тройную основную камеру 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (датчик глубины).


Питать устройство будет батарейка на 4300 мАч с быстрой зарядкой. Анонс состоится 7 мая. Точный ценник должны объявить во время презентации, а по слухам он должен быть в районе $650.

 

Источник: gizchina



LG Velvet
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 9
 
Денис
Ми 10 Лайт с таким же процессором стоит 300 долларов. LG просто решили миллионы на ветер выбросить. Никто в здравом уме не будет покупать такой телефон с таким железом по цене от 650-700 долларов.
28.04.2020 11:49
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Александр Б
Опять эта капля ПОРТИТ все.

Да и ценник будет оболденный
И через три месяца , поддержки ноль
28.04.2020 08:34
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Vasyl Sereduk
Александр Б, согласен
28.04.2020 13:08
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Александр
100% как всегда ценник будет дикий и их ждет очередной провал. Всему своя цена...
28.04.2020 06:50
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Евгений Кудашкин
Хуета,особенно за такую цену
28.04.2020 06:43
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Serhii Kuzmenko
Нормально. Планирую приобрести к Новому году.
28.04.2020 00:04
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hdhfhcgc jfhV
красивый,но схуяли 650
27.04.2020 23:33
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INN
На внешний вид хорошь.
27.04.2020 23:20
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Vasyl Sereduk
ужас
27.04.2020 22:15
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LG Velvet показали «лицом»