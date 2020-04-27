LG Velvet показали «лицом»

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LG вовсю раструбила, что готовится к анонсу стиляга Velvet. Смартфон уже не раз был показан на рендерах, но к широкой аудитории он в большинстве случаев был обращен своей тыльной стороной. «Лицо» смартфона компания не спешила раскрывать, и теперь стало понятно почему.





Если сзади LG Velvet смотрится симпатично и оригинально, то вот фасад несколько огорчает. Здесь нет никаких экспериментов и неожиданностей. Рамки по периметру дисплея тонкие, а фронталку вписали в уже набивший оскомину каплевидный вырез. Предполагается, что создавать селфи позволит модуль на 16-мегапикселей.





LG Velvet только подтвердил, что весь дизайн современных смартфонов вертится вокруг того, как производитель обыграет основную многомодульную камеру. Что касается передней панели, то здесь производители не проявляют особой изобретательности.





Весит LG Velvet всего 180 грамм и габариты корпуса составили 167,1х74х7,85 мм. Известно, что смартфон должен предложить чип Snapdragon 765G, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, стереодинамики и тройную основную камеру 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (датчик глубины).





Питать устройство будет батарейка на 4300 мАч с быстрой зарядкой. Анонс состоится 7 мая. Точный ценник должны объявить во время презентации, а по слухам он должен быть в районе $650.

Источник: gizchina







