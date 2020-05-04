LG Velvet показали живьем

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LG после того как начала терять рынок смартфонов стала метаться в поисках удачных идей, которые позволили бы вернуть утраченные позиции. Выход LG Velvet очередная попытка завоевать лояльность пользователей и обратить внимание тех, кому претят однотипные устройства.

Правда, сделать новинку по-настоящему уникальной и интересной в плане дизайна не удалось. Если в оформлении тыльной панели видна индивидуальность и свой почерк, то фасад получился спорным и все из-за каплевидного выреза. Сегодня нам предложили проникнуться эстетикой новинки, посмотрев «живые» фото с этим смартфоном в белом и сером цветах в главной роли.

Напомним, что базируется LG Velvet на Snapdragon 765G, обладает фирменным интерфейсом с одноименным названием на базе Android 10, Cinema FullVision OLED-дисплеем диагональю 6,8 дюйма и селфи-камерой на 16-мегапиксеклей. Смартфону дали батарейку на 4300 мАч, чип NFC и тройную камеру с сенсорами 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп.

В активе устройства 8 Гб оперативки, флеш-память на 128 Гб, дисплейный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и он заключен в водонепроницаемый корпус с габаритами 167,2х74,1х7,9 мм с классом защиты IP68. Официальный анонс LG Velvet пройдет 7 мая, а старт продаж намечен на 15 мая.

Источник: notebookcheck