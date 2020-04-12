LG Velvet — стильная новинка от LG

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В последние годы создавалось впечатление, что дух новаторства в плане дизайна у LG выветрился. Компания предпочитала выпускать аппараты в угоду современным трендам, без каких-либо уникальных черт. Но в этом году она попытается удивить и встряхнет «болотце» однотипных аппаратов.

Не так давно в сети появились изображения нового смартфона LG. Он предложил свой самобытный облик и такой подход вызывает уважение. Безусловно, тут нет каких-то ломающих представление о дизайне смартфонов решений. Тем не менее, для наших дней выглядит смартфон свежо и в нем есть своя индивидуальность.

Было предположение, что новинка станет первым устройством в обновленной серии Chocolate. Но, как оказалось, у компании другие планы. Новинка получит название LG Velvet (бархат, вельвет), и она станет воплощением новой стратегии производителя, где ставку сделают на узнаваемый дизайн. В случае с новым устройством, задавать тон будет «блестящая поверхность и превосходная мягкость», симбиоз «визуальной привлекательности и тактильной элегантности».

Нейминг новинки продиктован изменившейся стратегией компании, где в планах отойти от буквенно-цифровых наименований и отныне смартфоны будут получать индивидуальные названия. Что касается характеристик LG Velvet, то компания хранит их в секрете. Ожидается, что дебютирует смартфон в Южной Корее 9 мая, а его глобальный релиз состоится 15 мая.

Источник: 9to5google

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