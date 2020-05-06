LG Velvet теперь показали и на видео

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Завтра должна состояться премьера LG Velvet, который будет представителем среднеценового сегмента. О новинке уже слита вся информация и тут не обошлось без самой компании, которая досрочно опубликовала ее характеристики. Тем временем нам в очередной раз предложили оценить дизайн LG Velvet, который стал героем небольшого ролика.

Видео дает понимание, что новинка получит минимум три цвета: серый, зеленый и оранжевый. Она сохранила 3,5 мм разъем для наушников и механические клавиши управления отправлены на левую боковую грань. Похоже, что на правой стороне расположилась только клавиша блокировки.

Напомним, что LG Velvet получил OLED-экран 6,8 дюйма, аккумулятор емкостью 4300 мАч, чип Snapdragon 765G, 8 Гб оперативной памяти, NFC, порт USB Type-C и тройную основную камеру 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Предложат поддержку функции Voice Out Focus при съемке видео, парочку стереодинамиков, технологию ASRM (чувствительность микрофона на максимуме, обработка звука, чтобы он стал более глубоким и живым).

Дополнительно к LG Velvet можно будет прикупить стилус и чехол-экран, а сам смартфон работает под управлением фирменной оболочки LG VELVET на базе Android 10. Завтра ждем объявления ценника на аппарат, чтобы оценить перспективы его популярности на рынке.

Источник: youtube