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LG Velvet теперь показали и на видео

06.05.2020 514 2

Завтра должна состояться премьера LG Velvet, который будет представителем среднеценового сегмента. О новинке уже слита вся информация и тут не обошлось без самой компании, которая досрочно опубликовала ее характеристики. Тем временем нам в очередной раз предложили оценить дизайн LG Velvet, который стал героем небольшого ролика.

 

LG Velvet теперь показали и на видео – фото 1

 

Видео дает понимание, что новинка получит минимум три цвета: серый, зеленый и оранжевый. Она сохранила 3,5 мм разъем для наушников и механические клавиши управления отправлены на левую боковую грань. Похоже, что на правой стороне расположилась только клавиша блокировки.

 

LG Velvet теперь показали и на видео – фото 2

 

Напомним, что LG Velvet получил OLED-экран 6,8 дюйма, аккумулятор емкостью 4300 мАч, чип Snapdragon 765G, 8 Гб оперативной памяти, NFC, порт USB Type-C и тройную основную камеру 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Предложат поддержку функции Voice Out Focus при съемке видео, парочку стереодинамиков, технологию ASRM (чувствительность микрофона на максимуме, обработка звука, чтобы он стал более глубоким и живым).

 

Дополнительно к LG Velvet можно будет прикупить стилус и чехол-экран, а сам смартфон работает под управлением фирменной оболочки LG VELVET на базе Android 10. Завтра ждем объявления ценника на аппарат, чтобы оценить перспективы его популярности на рынке.

 

 

Источник: youtube

LG Velvet LG
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Vasya
ЕТО ДА,ЗАЧЕМ ТАКОЕ ВЬІПУСКАТЬ,Я НЕ ПОНИМАЮ ЕЛДЖИ
06.05.2020 17:29
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Anton spb
мёртворождённый смартфон без серьёзных перспектив.
06.05.2020 16:26
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LG Velvet теперь показали и на видео