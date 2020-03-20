Где купить дешевле?

Лотами аукциона eBay стали первые прототипы с Android

20.03.2020 1291 0

Иногда на аукционе eBay случаются интересные и раритетные лоты. Именно тут можно найти разного рода гаджеты, которые выпускались ранее или даже никогда не поступали в продажу. То, что на днях появилось на eBay можно по праву отнести к уникальной находке. Это часть истории Android и HTC.

 

Лотами аукциона eBay стали первые прототипы с Android – фото 1

 

На торги были выставлены не видавшие свет прототипы Google Sooner. Именно эти аппараты стал полигоном для обкатки операционной системы Android, которая впоследствии была установлена в HTC Dream, ставший первым коммерческим мобильником с зеленым роботом.

 

Лотами аукциона eBay стали первые прототипы с Android – фото 2

 

Аукцион прошел и несколько ностальгирующих поклонников приобрели винтажные аппараты по цене $195. Возможно, дело даже не в ностальгии, а желании заработать на раритете. Не удивимся, если позднее прототипы вновь будут выставлены на аукцион по более высокой цене.

 

Лотами аукциона eBay стали первые прототипы с Android – фото 3

 

Визуально Google Sooner вызывает ассоциации с устройствами Blackberry из-за QWERTY-клавиатуры. Телефон обладает одноядерным чипом Texas Instruments OMAP850, 64 МБ оперативки, дисплеем разрешением 320х240 точек, камерой на 1,3 Мп и аккумуляторной батареей емкостью 960 мАч. Работает аппарат в сетях 2G и здесь нет модуля Wi-Fi.

 

Лотами аукциона eBay стали первые прототипы с Android – фото 4

 

Источник: mydrivers

Android
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Лотами аукциона eBay стали первые прототипы с Android