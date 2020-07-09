Лови скидки на Realme X2 Pro, беспроводные наушники и наружную камеру

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Онлайн-шопинг станет более выгодным, если покупать что-то по скидкам и с использованием промокодов. Это доступный и самый распространенный способ немного сэкономить. Полезную информацию о распродажах, акциях и специальных предложениях вы всегда найдете на просторах Telegram-канала Andro price.

Его преимущества: регулярность и актуальность предложений. А еще вам придется затратить минимум внимания, чтобы каждый день быть в курсе того, где и что предлагают по сниженной цене. Все что вам остается — следить за акциями и успеть приобрести товар, если скидка на него вам покажется привлекательной и существенной. Ниже предлагает топ-3 самых интересных предложений сегодняшнего дня.

Смартфон Realme X2 Pro

Характеристики: Snapdragon 855 plus, 6.5" AMOLED, Android 9.0, 4000мАч, NFC, Bluetooth 5.0, 8/128 Гб, цвет синий

Цена RU: $344,53

Цена UA: $347,69

Промокод "ENJOYAEPLUS"

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Наружная смарт-камера DIGOO

Характеристики: DG-W10, видео 1080P, датчик движения, двух-сторонняя аудио-связь, ночное видение, IP66, сохранение в "Облаке", слот для карт TF

Бесплатная доставка в РФ

Версия: EU Plug, WHITE

$20,19 - https://fas.st/Av37VT

Беспроводные наушники QCR

Характеристики: TWS-G02, Bluetooth 5.0, LED-дисплей, аккум. кейса 330мАч, IPX7

Цена: $13,97 - https://lite.bz/yfNyrM

Промокод "FORMT10"